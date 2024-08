Ponajboljem svjetskom tenisaču “pala roleta”, uručio otkaz vlastitom ocu

Podijeli :

AP Photo/Mark Baker via Guliver Images

Nakon iznenađujućeg, čak i šokantnog poraza od Keija Nishikorija u drugom kolu ATP Masters 1000 turnira u Montrealu, Stefanos Tsitsipas objavio je da mu otac više nije trener.

Čitavu karijeru Apostolos Tsitsipas bio je uz svog sina dok je gradio tenisku karijeru. Tu i tamo bi, tijekom godina, Stefanos probao pridodati ponekog trenera u tim, ali otac bi uvijek bio tu.

Upravo su njegova oca mnogi iz teniskog svijeta smatrali kao hendikepom, odnosno faktorom koji Tsitsipasa koči da postane broj 1 i osvajač Grand Slamova.

No, Stefanos je ostajao uporan i vjeran ocu. Štoviše, nakon neuspješnog eksperimenta s Australcem Markom Philippoussisom prošle godine, Stefanos je odlučno kazao kako nikad neće maknuti oca iz tima.

“Pokušao sam s trenerom, da vidim kako ide. Ali, to što nije bilo oca u blizini činilo mi se kao da gubim dio vlastitog identiteta kao igrač. Moj je tata uvijek bio tu uz mene i tu će i ostati. Nemam ga namjeru ikad micati”, izjavio je prošle godine Tsitsipas.

No, u Montrealu je puklo. Tsitsipas je izgubio od Keija Nishikorija, koji se tek nedavno vratio nakon duge pauze i najbolji grčki tenisač svih vremena odlučio je donijeti radikalan potez.

“Teška srca vas izvještavam da je moja suradnja s ocem kao trenerom došla kraju. On će ostati u ulozi oca, i samo oca”, napisao je Tsitsipas na grčkom jeziku na svojim društvenim mrežama.

Gubeći 5:2 u prvom setu, Tsitsipas je imao raspravu s ocem i zatražio od njega da napusti teren.

“Žalio sam mu se oko forhenda proteklih četiri, pet dana. To je bio razlog te rasprave. Moj otac nije bio pretjerano pametan ili dobar u nošenju s tim situacijama. Nije ovo prvi put da se dogodilo. Jako sam razočaran njime. Najvažnije je imati izravnu i dobru povratnu informaciju. Trener nije taj koji drži reket. Igrač pokušava provesti u djelo plan igre. Igrač i trener moraju surađivati kako bi igra napredovala”, objasnio je Tsitsipas nakon završetka meča.

U objavi o raskidu s ocem, nastavio je:

“Filozofija nas uči da mudrost proizlazi iz razumijevanja naših granica i shvaćanja naših pogrešaka. U mom slučaju, shvatio sam da sam pogriješio što sam se ponašao prema ocu na onakav način. Tenis nije samo meč, udarac ili par sekundi, to je dugo putovanje prepuno emocija, pritiska i očekivanja.”

“U tom trenutku frustracije bilo je puno pogrešaka od strane mog oca i trenera. Kao introvert, obično držim emocije u sebi dok ne dođe do točke pucanja. Smatram se strpljivim i ostao sam šokiran zbog načina na koji sam reagirao. Moje ponašanje na terenu bilo je neprihvatljivo i razočaran sam što sam došao do te točke gdje sam pokazao svoju mračnu stranu. Kad osjetim da me ne poštuju ili da sam emocionalno napadnut, izgubim kontrolu nad onime što izlazi iz mojih usta”, otvoreno je priznao Tsitsipas.

Apostolos će navodno nastaviti putovati sa sinom na turnire, a tko će mu biti novi trener, još se ne zna.

“Znam samo da ovo poglavlje treba zatvoriti i pokušati pisati novo. Obojica smo se složili oko toga”, objasnio je 11. igrač svijeta i dvostruki Grand Slam finalist.