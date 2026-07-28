Poljičak u sjajnoj formi: Na jakom Challengeru u San Marinu prošao kvalifikacije i izborio osminu finala

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Foto: Luka Mladinić / Split Open

Mili Poljičak pronašao je svoju pravu formu na jakom ATP Challengeru u San Marinu. Nakon što je prošao kvalifikacije bez izgubljenog seta, uspio je i u prvom kolu slaviti s 2-0 u setovima.

Splićanin je u kvalifikacijama bio bolji od Enrica Baldisserrija i Jozefa Kovalika da bi u prvom kolu igrao protiv Talijana Enrica Dalle Vallea koji je također prošao kvalifikacije.

U dva tijesna seta Poljičak ga je porazio sa 7:6(6), 7:6(2) te je tako upisao treću uzastopnu pobjedu na ATP Challengeru iz serije 125. U drugom kolu čekat će ga najteži zadatak dosad jer će igrati protiv četvrtog nositelja Nikoloza Basilašvilija, nekadašnjeg 16. igrača svijeta.

Gruzijac je u prvom kolu bio bolji od kvalifikanta Michaela Vrbenskog s 2-1 u setovima.

Poljičak na ovom turniru igra i u konkurenciji parova gdje mu je partner Stefan Latinović. Njihovi protivnici u prvom kolu bit će Sander Arends i David Pel.