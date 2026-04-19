Poljičak u Kazahstanu upisao najuvjerljiviju pobjedu karijere

Foto: Luka Mladinić / Split Open

U nedjelju ujutro Mili Poljičak uspješno je otvorio svoj nastup na ATP Challengeru u kazahastanskom Šimkentu.

Splitski tenisač je zbog greške u prijavi turnira morao krenuti iz kvalifikacija na Challengeru iz najniže serije (50). Nije ga to omelo jer je u prvom kolu imao protivnika ispod svoje razine.

Sjajni Poljičak osvojio parove u Splitu, a stigao je i do finala u pojedinačnoj konkurenciji Poljičak u Splitu stigao do premijernog naslova na Challenger razini

Domaći tenisač Grigorij Lomakin nije rang igrača koji bi trebao zaprijetiti Poljičku. Kazahstanac se nalazi na 946. mjestu ATP ljestvice dok je Poljičak 636 mjesta bolje rangiran na 310.

U prvom setu ta razlika se itekako osjetila. Prvi gem lakoćom je osvojio Poljičak da bi u drugom Lomakin čak imao i gem loptu. Međutim, nakon što to nije iskoristio, Lomakin je izgubio 19 poena u nizu te je Poljičak sa 6:0 osvojio prvi set.

Taj veliki niz narastao je do 21 kada je Kazahstanac ipak osvojio poen i prekinuo “crnu rupu”. “Crnu rupu” gemova ipak nije uspio prekinuti jer je Poljičak odbijao prepustiti gem pa je slavio sa 6:0, 6:0.

Tako je Poljičak upisao najuvjerljiviju pobjedu u karijeri jer još nikad u pojedinačnoj konkurenciji nije pobijedio meč bez izgubljenog gema. Najbliže tome bio je u Heraklionu 2023. godine kada je ukrajinskog Hrvata Nazara Olinjikova porazio sa 6:0, 6:1.

Za plasman u glavni ždrijeb u Šimkentu Poljičak će igrati protiv Rusa Denisa Kloka, 611. tenisača svijeta.

Poljičak će na ovom turniru igrati i parove. Njegov partner bit će hrvatski tenisač Admir Kalender, a njih dvojica postavljeni su kao drugi nositelji te će u prvom kolu igrati protiv njemačkog para sastavljenog od Maxa Wiskandta i Maxa Hansa Rehberga.