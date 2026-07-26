Poljičak stigao na korak od glavnog ždrijeba jakog Challengera u San Marinu

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Foto: Luka Mladinić / Split Open

Mili Poljičak posljednjih tjedana ne igra u najboljoj formi te od 18. lipnja ne zna za pobjedu u glavnom ždrijebu nekog turnira. Splićanin uspijeva tek slaviti u kvalifikacijama, a to je učinio i na ATP Challengeru u San Marinu.

Ždrijeb mu je u prvom kolu donio povoljnog protivnika jer je igrao protiv 22-godišnjeg Enrica Baldisserrija koji ne zna za pobjedu od 2024. godine.

Talijan ipak nije pao bez borbe te je u prvom setu osvojio tri gema, a u drugom četiri. To je značilo da je Poljičak slavio sa 6:3, 6:4 i izborio finalno kolo kvalifikacija za Challenger 125 u San Marinu. To je druga najjača serija Challengera te je jedina jača ona koja za titulu donosi 175 bodova.

Za plasman u glavni ždrijeb Poljičak će igrati protiv pobjednika meča između Jozefa Kovalika i Gabrielea Piraina.