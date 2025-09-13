Poljičak izborio prvo finale nakon tri godine, Mikrut zaustavljen u polufinalu

Podijeli :

Foto: HTS / Frane Hrabrov

Mili Poljičak prekinuo je niz od šest uzastopnih poraza i pronašao formu na Challenger turniru u rumunjskom Targu Mureșu. Upisao je četiri pobjede, a posljednju je ostvario protiv Britanca Jaya Clarkea, koji ga je u prethodna tri međusobna susreta pobijedio. Ovaj put Splićanin je slavio sa 6:3, 7:5 i osigurao plasman u finale.

Poljičak je u prvom setu rano napravio break, ali ga je ubrzo izgubio i našao se u nezgodnoj situaciji kod 2:2. Ipak, uspio je zadržati servis i ponovno preuzeti kontrolu, što mu je donijelo prvi set sa 6:3.

U drugom setu bio je opasniji na servisu protivnika i stigao do breaka kod 4:4, čime je dobio priliku servirati za meč. Clarke je tada uspio uzvratiti i izjednačiti na 5:5, no Poljičak je odmah napravio novi break i iskoristio drugu priliku za završiti meč u svoju korist.

Finale u Targu Mureșu bit će njegovo drugo finale na Challenger razini u singlu – prvo još od Zagreba 2022., kada je poražen od Filipa Mišolića. Ovog puta čeka pobjednika dvoboja između Marca Trungellitija i Filipa Cristiana Jianua.

Poljičak se nalazi i u finalu parova, gdje s partnerom Neilom Oberleitnerom igra protiv domaće rumunjske kombinacije – Alexandru Cristian Dumitru i Dan Alexandru Tomescu.

Iste sreće nije bio Luka Mikrut koji je zaustavljen u polufinalu Challengera u Bielli. Bolji od njega bio je Švicarac Kilian Feldbausch s 2-1 u setovima.