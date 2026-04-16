Pavić i Arevalo zaustavljeni u prvom kolu Barcelone

Podijeli :

Domenico Cippitelli/Image nella via Guliver Image

U prvom kolu ATP 500 turnira u Barceloni Mate Pavić i Marcelo Arevalo upisali su poraz od Andree Vavassorija i Pierre-Huguesa Herberta. Francusko-talijanska kombinacija bila je bolja s uvjerljivih 6:4, 6:2.

Nije dobro krenulo za Pavića i Arevala koji su u petom gemu meča izgubili svoj početni udarac. Do kraja seta nisu se uspjeli vratiti te su Herbert i Vavassori sa 6:4 došli do prednosti. Francuz i Talijan break su napravili i na početku drugog seta da bi se Pavić i Arevalo ipak vratili na 2:2.

Tada je Salvadorac napravio čak tri dvostruke pogreške u jednom gemu i povratka za hrvatsko-salvadorski par nije bilo. Do kraja meča izgubili su sve gemove te su Herbert i Vavassori sa 6:4, 6:2 izborili četvrtfinale.

Tamo će igrati protiv Daniela Rincona i Oriola Roce Batalle koji su s 2-0 u setovima bili bolji od Nikole Mektića i Austina Krajiceka.

