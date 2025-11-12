Pavić i Arevalo upisali prvu pobjedu u Torinu, još su u borbi za polufinale

Podijeli :

AP Photo/Antonio Calanni via Guliver

Hrvatski tenisač Mate Pavić i Salvadorac Marcela Arevala svladali su u 2. kolu ATP finala parova u Torinu Amerikance Christiana Harrisona i Evana Kinga s 7:6 (5), 6:7 (2), 13:11.

Bio je to iznimno uzbudljiv dvosatni meč u kojem su Pavić i Arevalo dobili prvi set spasivši set-loptu, pa izgubili drugi set u “tie-breaku”, da bi u trećem setu, u “super tie-breaku” propustili meč loptu kod 9:8. Amerikanci su potom prokockali dvije meč lopte, a Hrvat i Salvadorac su dobili zadnja tri poena i došli do prve pobjede na ATP finalu.

Pavić i Arevalo će u polufinale ukoliko u zadnjem kolu svladaju Finca Haria Helliovaru i Britanca Henrya Pattena.

