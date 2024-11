Pavić i Arevalo prošli u polufinale ATP Finalsa, pa podigli trofej za najbolji par godine!

Hrvatski teniski reprezentativac Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo posljednji su polufinalisti završnog ATP turnira kojem je domaćin Torino, a u izravnom dvoboju za plasman među četiri najbolja para svladali su domaće predstavnike Simonea Bolellija i Andreu Vavassorija sa 6-3, 3-6, 10-3.

Bila je to repriza ovogodišnjeg finala Roland Garrosa u kojem su Pavić i Arevalo također bili bolji, a današnjom su pobjedom došli do perfektnih 4-0 u međusobnim dvobojima s Bolellijem i Vavassorijem, jer su ih pobijeđivali i na Masters 1000 turnirima u Rimu i Monte Carlu.

Pavić i Arevalo su natjecanje u skupini “Bob Bryan” završili na drugom mjestu s učinkom 2-1, a za plasman u finale će igrati protiv wimbledonskih pobjednika i osvajača prvog mjesta u skupini “Mike Bryan”, Finca Harrija Heliovaare i Henryja Patena. Taj je dvoboj na rasporedu u subotu od 18 sati.

Pavić i Arevalo su protiv Bolellija i Vavassorija do ključne prednosti u prvom setu stigli u osmom gemu, kad su napravili ‘break’ za 5-3 i potvrdili ga bez izgubljenog poena za osvajanje prve dionice meča.

Talijani su u drugom setu odgovorili osvojivši pet gemova zaredom, a u tom su nizu osvojili sva tri odlučujuća poena. U drugom gemu su došli do prvog ‘breaka’ na Arevalovom servisu, nakon što je hrvatsko-salvadorski par došao od 0-40 do izjednačenja. Potom su to ponovili u četvrtom gemu kad je servirao Pavić, da bi u sljedećem gemu na Bolellijevom početnom udarcu spasili dvije prilike za ‘break’ kod 30-40 i poveli 5-0.

No, hrvatsko-salvadorski par se nije predao. Nanizali su Pavić i Arevalo tri gema te imali priliku vratiti i drugi ‘break’ zaostatka, ali su Talijani kod vodstva 5-3 i četvrti put u ovom setu osvojili odlučujući poen te time odveli meč do odluke o pobjedniku u produženom ‘tie-breaku’.

Odlučujući gem, koji u igri parova zamjenjuje treći set, Pavić i Arevalo su odigrali gotovo bez pogreške. Osvoji pet od prvih šet poena, a još četiri su ih nanizali kod vodstva 5-2 i došli do čak sedam meč-lopti. Prvu su priliku propustili dvostrukom pogreškom, ali drugu su pretvorili u pobjedu vrijednu polufinala.

Ona je Paviću i Arevalu donijela i 200 bodova te ih približila “broju 1” na kraju godine. Kao par su već osigurali “broj 1”, za što su u petak i primili trofej, a mogu završiti i na diobi prvog mjesta na ljestvici igrača parova. Obojica u ovom trenutku imaju po 7110 bodova, a jedina im je prijetnja Australac Jordan Thompson koji ima 6655 bodova i s partnerom Maxom Purcellom je izborio nastup u torinskom polufinalu.

Thompson i Purcell će u subotu (12 sati) igrati protiv Nijemaca Kevina Krawietza i Tima Puetza. Prođu li Australci u finale, a tamo im suparnici budu Pavić i Arevalo, onda će to biti dvoboj s višestrukim ulogom, jer će osim pobjedničkog trofeja, u igri biti i “broj 1” na kraju sezone.

Za 31-godišnjeg Splićanina ovo je treće polufinale na završnom ATP turniru, a oba prijašnja je ostvario kad mu je partner bio Nikola Mektić. Olimpijski pobjednici iz Tokija su 2021. zaustavljeni u polufinalu od Amerikanca Rajeeva Rama i Britanca Joea Salisburyja. Godinu poslije su Mate i Nikola bez poraza došli do finala, da bi u njemu ponovno izgubili od Rama i Salisburyja.

Arevalu je ovo drugi nastup na ATP Finalu, a prvi put je prošao grupnu fazu i ostao u igri za naslov. Prije dvije godine je u paru s Jean-Julienom Rojerom jednom pobjedom u skupini (1-2) ostao bez plasmana u polufinale.

