Pavić i Arevalo preko Mektića i Krajiceka do polufinala Šangaja

Hrvatski tenisač Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo plasirali su se u srijedu u polufinale teniskog ATP turnira u Šangaju pobijedivši nakon sat i pol igre sa 3:6, 6:4, 10:3 hrvatsko-američku kombinaciju koju čine Nikola Mektić i Austin Krajicek.

Mektić i Krajicek su dobili prvi set nakon što su oduzeli servis Paviću i Arevalu i poveli 3:1. U drugom setu je borba bila izjednačena do samog kraja, kada su Pavić i Arevalo oduzseli servis suparnicima za 6:4. U trećem setu su Pavić i Arevalo pokazali bolju igru i tako ostvarili pobjedu koja ih je odvela u polufinale.

Tamo ih čekaju pobjednici iz susreta između njemačkog para Jakob Schneitter-Mark Wellner i švedsko-američke kombinacije koju čine Andre Goransson i Alex Michelsen.

Mektić je tako propustio priliku da u Šangaju obrani naslov kojeg je prošle godine osvojio s Nizozemcem Wesleyem Koolhofom, dok Pavić može drugi put do naslova kojeg je 2019. osvojio s Brazilcem Brunom Soaresom.

