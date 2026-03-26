Pavić i Arevalo ostali bez polufinala u Miamiju: Finac i Britanac rutinski slavili

Podijeli :

AP Photo/Mark J. Terrill via Guliver Image

Hrvatski tenisač Mate Pavić i njegov partner Marcelo Arevalo iz Salvadora neće igrati u polufinalu ATP Masters 1000 turnira kojem je domaćin Miami.

Od petih nositelja Pavića i Arevala bolji su sa 6:3, 6:4 bili četvrti nositelji, Finac Harri Heliovaara i Britanac Henry Patten.

U prvom setu je od 2:2 na 5:2 odjurila finsko-britanska kombinacija i time osigurala vodstvo 1-0 u setovima. U drugoj dionici su stvari krenule nizbrdo po Pavića i Arevala odmah na početku. Suparnici su brzopotezno stekli break prednosti i čuvali ga sve do kraja za pobjedu i proboj u polufinale.

Na turniru je još uvijek drugi hrvatski tenisač, Nikola Mektić te njegov partner Amerikanac Austin Krajicek. U nastavku dana oni će u četvrtfinalu igrati protiv Nizozemca Sandera Arendsa i Australca John-Patricka Smitha.