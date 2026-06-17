Pavić i Arevalo izborili drugo kolo u Londonu

Hrvatski tenisač Mate Pavić je u paru sa Salvadorcem Marcelom Arevalom izborio drugo kolo ATP turnira u londonskom Queen's Clubu. Oni su u srijedu u prvom kolu pobijedili američko-britanski par Rajeeva Rama i Joea Salisburyja sa 7:6 (3), 6:1.

Ram i Salisbury bolje su krenuli u meč i breakom u drugom gemu stigli su do vodstva 3:0. No, Pavić i Arevalo vratili su izgubljeni servis u petom gemu. Do kraja prvog seta više nije bilo prilika za oduzimanje servisa, pa je odluka pala u tie-breaku. Pavić i Arevalo su dobili 13. igru nakon što su dva puta oduzeli servis protivnicima.

U nastavku meča dominirao je hrvatsko-salvadorski par, koji je s dva breaka došao do vodstva 5:0 i rutinirano je priveo meč u svoju korist.

Pavić i Arevalo u sljedećem kolu igraju protiv Indijca Yukija Bhambrija i Novozelanđanina Michaela Venusa.