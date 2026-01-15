Pavić i Arevalo imali meč-loptu, ali su ostali bez polufinala

Pavić i Arevalo su u odlučujućem 'tie-breaku' kod vodstva 9-8 propustili meč-loptu na servis suparničkog para, kojem tijekom meča nijednom nisu uspjeli oduzeti servis.

Hrvatski teniski reprezentativac Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo poraženi su u četvrtfinalu ATP 250 turnira u australskom Adelaideu, a sa 6-7 (6), 6-4, 12-10 bolji od njih bili su branitelji naslova Talijani Simone Bolelli i Andrea Vavassori.

Pavić i Arevalo su u odlučujućem ‘tie-breaku’ kod vodstva 9-8 propustili meč-loptu na servis suparničkog para, kojem tijekom meča nijednom nisu uspjeli oduzeti servis.

Bio je to već šesti međusobni dvoboj ovih parova, a Bolelli i Vavassori su u četvrtak stigli do druge pobjede. Zanimljivo je da su obje ostvarili na turniru u Adelaideu, gdje su Pavića i Arevala pobijedili i u prošlogodišnjem polufinalu, a poslije i osvojili trofej.

Talijani će se za finale boriti protiv drugih nositelja, Finca Harrija Heliovaare i Britanca Henryja Pattena.