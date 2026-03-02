Pad za Čilića, više nije u top 50! Dvojica Hrvata napredovala na ATP listi

Podijeli :

xJuergenxHasenkopfx via Guliver

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić pao je šest mjesta na najnovijoj ATP ljestvici koja je objavljena u ponedjeljak i sada zauzima 51. poziciju.

Dino Prižmić je napredovao jedno mjesto, do 119. pozicije, a Borna Ćorić je pao 17 mjesta i sada je 146. tenisač svijeta. Luka Mikrut je pao sa 162. na 165. mjesto, a Borna Gojo se popeo sa 196. na 194. mjesto na ljestvici.

Među vodećima nema promjena. Prvi je Španjolac Carlo Alcaraz, drugi je Talijan Jannik Sinner, a treći srpski tenisač Novak Đoković.

ATP ljestvica, 1. ožujka 2026.:

1.(1) Carlos Alcaraz (Špa) 13.550

2.(2) Jannik Sinner (Ita) 10.400

3.(3) Novak Đoković (Srb) 5.280

4.(4) Alexander Zverev (Njem) 4.555

5.(5) Lorenzo Musetti (Ita) 4.405

6.(6) Alex De Minaur (Aus) 4.235

7.(7) Taylor Fritz (SAD) 4.220

8.(9) Ben Shelton (SAD) 4.010

9.(8) Félix Auger-Aliassime (Kan) 3.950

10.(10) Alexander Bublik (Kaz) 3.405

…

51.(45) MARIN ČILIĆ (HRV) 990

119.(120) DINO PRIŽMIĆ (HRV) 541

146.(129) BORNA ĆORIĆ (HRV) 413

165.(162) LUKA MIKRUT (HRV) 371

194.(196) BORNA GOJO (HRV) 311