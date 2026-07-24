Osvojio je Grand Slam, a sada će igrati u austrijskoj osmoj ligi

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(AP Photo/Seth Wenig) via Guliver Image

Bivši treći tenisač svijeta i osvajač US Opena Dominic Thiem započeo je novo poglavlje nakon završetka profesionalne teniske karijere. Austrijanac je registriran kao igrač Badener AC-a, kluba koji se natječe u osmom stupnju austrijskog nogometa.

Thiem je u momčad stigao 15. srpnja te se već nalazi na popisu igrača za sezonu 2026./27. Do novog angažmana došao je zahvaljujući prijatelju koji već nastupa za klub iz Badena, grada koji se nalazi nedaleko od Beča.

Ovo nije njegov prvi izlet u nogomet. Nakon oproštaja od profesionalnog tenisa igrao je za klub iz rodnog Lichtenwörtha, za koji je prošle sezone upisao deset službenih nastupa i postigao jedan pogodak.

Iako iza sebe ima vrhunsku sportsku karijeru, u Badener AC-u neće imati poseban status. Iz kluba su poručili da će, kao i svi ostali igrači, morati izboriti svoje mjesto u početnoj postavi.

“Čuli smo da je i dobar nogometaš. Ima prijatelja u našem klubu i vjerujem da će doista igrati za nas. Ipak, kod nas se svi moraju boriti za mjesto u početnoj postavi”, rekao je čelnik nogometne sekcije Badener AC-a Sergej Petrovic.

Thiem je najveći uspjeh u tenisu ostvario 2020. godine kada je osvojio US Open. Tijekom karijere osvojio je ukupno 17 ATP naslova, dvaput igrao finale Roland Garrosa te jednom finale Australian Opena. Najbolji plasman na ATP ljestvici bilo mu je treće mjesto, a profesionalnu karijeru zaključio je u listopadu 2024. godine zbog dugotrajnih problema s ozljedom ručnog zgloba.