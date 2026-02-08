Osvojio je dva juniorska Grand Slama, a sada se vratio nakon ozljede i odmah osvojio turnir

Podijeli :

xClaudioxGärtnerx via Guliver Image

Hrvatski tenisač Mili Poljičak obećavao je u svojim juniorskim danima u kojima se okitio s dva Grand Slam naslova. Wimbledon je osvojio u pojedinačnoj konkurenciji dok je Roland Garros osvojio u parovima. Tu svoju igru nije uspio prenijeti na seniorski tenis, a jedan od brojnih razloga su ozljede.

U rujnu 2025. godine je na finalu ATP Challengera u Rumunjskoj zadobio ozljedu koja ga je van pogona držala sve do veljače. Njegove pripreme su kasnile pa se za pojedinačnu konkurenciju nije spremio najbolje. U prvom kolu Sharm El Sheikha pobijedio je Romana Kharlamova, ali je zato u drugo kolu Eric Pleshvitsev bio koban za njega.

Poljičak ostao bez prve single titule na Challenger razini, predao je u finalu Fenomenalni Mili Poljičak osvojio Challenger u parovima

Međutim, gorak okus ranog poraza u pojedinačnoj konkurenciji isprao je sjajnim turnirom u parovima. Tamo je igrao s Amerikancem Billyjem Suarezom, a njih dvojica dobro su kliknuli. U prvom kolo su s 2-0 u setovima bili bolji od Volodymyra Uzhylovskyija i Samuela Vincent Ruggerija, u drugom s 2-1 od Niklasa Waldnera i Larsa Areggera, u polufinalu s 2-0 od Artursa Zagarsa i Raresa Teodora Pieleanua da bi u finalu s 2-0 bili bolji od dva Ukrajinca – Aleksandra Braynina i Georgiija Kravchenka.

Ovim turnirom je Poljičak još jednom pokazao svoj talent u parovima jer mu je ovo bila osma pobjeda u nizu u toj konkurenciji. Naime, na Challengeru u Rumunjskoj, gdje se i ozlijedio, je s Neilom Oberleitnerom došao do naslova.