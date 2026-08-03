Oluje poharale Kanadu, evo gdje i kada gledati na SK Ružić i Čilića

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Nakon velikih problema s vremenom u ponedjeljak bi se trebali nastaviti teniski turniri iz Masters serije 100'. Dame su Torontu, muši u Montrebalu

Iako prognoza nije do kraja obećavajuća danas bi na terene u Montrealu i Torontu trebali izaći i hrvatski predstavnici.

Antonia Ružić je počela svoj meč 1. kola Mastersa u Torontu), ali je on kod rezultata 5:3 za Francuskinje Lois Boisson prekinut u prvom setu. Naša tenisačica bi trebala igrati treći meč iza 17 sati, a njen nastavak možete gledati na SK 1 otprilike iza 21 sat.

Marin Čilić će na Matersu u Montrealu u 1. kolu igrati protiv Japanca Shimabukura. Taj dvoboj je na rasporedu kao drugi iza 17 sati na SK 4.