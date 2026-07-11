Održan ždrijeb ATP Umaga, Hrvate nije pomazilo

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Foto: Nina Pević

U subotu navečer je održan ždrijeb za 36. izdanje ATP Umaga. Hrvatska sigurno ima dvojicu predstavnika u glavnom ždrijebu (Dino Prižmić, Matej Dodig), a kroz kvalifikacije im se još može pridružiti Mili Poljičak.

Dvojica tenisača koja su već u ždrijebu su saznali svoje protivnike te ne mogu biti baš zadovoljni. Matej Dodig u prvom kolu će igrati protiv Pabla Carrena Buste, bivšeg TOP 10 igrača i dvostrukog polufinalista US Opena. Iako 34-godišnji Španjolac ne igra svoj najbolji tenis, i dalje je u TOP 100 na ATP ljestvici što je razina koju mladi Osječanin još nije dosegnuo.

Od Dina Prižmića, dvostrukog četvrtfinalista Umaga, se očekuje puno u ovoj godini, ali ždrijeb u prvom kolu nije idealan. Igrat će protiv osmog nositelja Vita Koprive, češkog tenisača koji je specijalist za zemljanu podlogu te je u rankingu za ovo godinu na odličnom 45. mjestu. Njegov ukupni ranking je 64. mjesto što je za 18 mjesta bolje od Prižmića koji će u ponedjeljak biti na 82. mjestu čime će biti najbolje rangirani hrvatski tenisač.

Hrvatska će imati predstavnike i u parovima. Tamo su dva hrvatska dvojca dobila pozivnice organizatora. Mili Poljičak i Emanuel Ivanišević, sin legendarnog Gorana, igrat će protiv prvih nositelja Adama Pavlaseka i Patrik Rikla dok će Admir Kalender i Nino Serdarušić, aktualni osvajači Challengera u Trstu, igrati protiv Ivana Ljutareviča i Miguela Angela Reyesa Varele.