Novak Đoković: Radim pogreške, imam slabosti i to je u redu

Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images via Guliver

Iako će uskoro napuniti 39 godina, Novak Đoković nema ni najmanju namjeru ubrzo otići u mirovinu. Ističe kako ga i dalje pokreće ljubav prema igri.

“Novak Đoković ide po još, ali samo pod vlastitim uvjetima“, tim je riječima Benjamin Judd započeo veliki intervju za Esquire sa srpskim tenisačem. Ono što je njega, kao uostalom i sve koji su barem jednom čuli za Novaka Đokovića, impresioniralo jest mentalna stabilnost koju je pokazao u najtežim trenucima, kako na terenu, tako i izvan njega.

“Tijekom godina naučio sam da su mentalno i emocionalno zdravlje sve. Na terenu i izvan njega ista sam osoba. Ako nešto nije u redu u meni, to se vidi i u mom tenisu, u to nema nikakve sumnje”, rekao je Đoković.

Vlasnik je gotovo svih najvažnijih rekorda u svijetu tenisa, uspio se izdići u najvećoj teniskoj eri, a sada izaziva dvojicu najboljih – Carlosa Alcaraza i Jannika Sinnera. Mlađi dvojac osvaja titule, Đoković od 2023. nije uspio osvojiti Grand Slam trofej, ali s vremena na vrijeme pobijedi nekoga od njih. Mnogi ipak misle da je njegovo vrijeme prošlo, a ni sam Novak ne spori da je ipak samo ljudsko biće.

“Tražim ravnotežu u tom holističkom pristupu i prihvaćam da sam samo čovjek. Radim pogreške, imam slabosti i to je u redu. Da bi bio jak, hrabar i uspješan, moraš dopustiti sebi da budeš i ranjiv.”

Posljednji veliki trijumf bio je u Parizu 2024. godine, kada je konačno osvojio olimpijsko zlato, što i sam ističe kao možda i najveći uspjeh.

“Pobjeda u Parizu s 37 godina, predstavljajući Srbiju, bez sumnje je jedan od najvećih trenutaka u mojoj karijeri. Olimpijsko zlato bilo je životni cilj. Dok sam slušao nacionalnu himnu sa zlatnom medaljom oko vrata, to je bio osjećaj koji ostaje zauvijek, ne samo u sjećanju, već i u cijelom tijelu.”

Ipak, evidentan pad u vrhunskim rezultatima i gubitak apsolutne dominacije nameću pitanje – Što ga drži da i dalje igra tenis?

“Ne osjećam kao da sam „kompletirao“ tenis. Moja motivacija proizlazi iz ljubavi prema igri, natjecanju i izazivanju samoga sebe. Kada sam na terenu, nisam motiviran samo pobjedom, već i time da pružim primjer, da pokažem vrijednosti kao što su posvećenost, upornost i ljubav prema onome što radim. Moja motivacija je moćna i vrlo osobna.”

No, jedan od najvećih izazova profesionalnih sportaša jest pronalaženje ravnoteže s privatnim životom.

“To jest jedan od najvećih izazova – pronaći ravnotežu između tenisa i obitelji. Posebno sada kada moja djeca rastu i kreću u školu, pa više ne mogu putovati sa mnom kao prije. U tom kontekstu, tenis mi je i dalje jako važan, ali više nije sve.”

