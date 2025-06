Ništa od hrvatskog derbija u Bratislavi, ‘kriv’ je bivši četvrtfinalist Wimbledona

Podijeli :

Jason Heidrich/Icon Sportswire via Guliver Images

Mladi hrvatski tenisač Dino Prižmić plasirao se u polufinale Challengera u Bratislavi. Nažalost, ondje mu se nije uspio pridružiti sunarodnjaka Matej Dodig.

Prižmić je u četvrtfinalu pobijedio Portugalca Henriquea Rochu 6:4, 6:1 za sat i 43 minute igre. Lijepa je to pobjeda splitskog tenisača s obzirom na to da je Rocha (149.) nedavno na Roland Garrosu kao kvalifikant dogurao do trećeg kola glavnog turnira.

Prižmić, trenutno 252. igrač svijeta, u trećem polufinalu ove godine igrat će protiv iskusnog Čileanca Cristiana Garina koji je spriječio hrvatski derbi. Pobijedio je Mateja Dodiga 6:4, 6:3.

Garin je 122. igrač ATP liste, ali je riječ o odličnom igraču koji je 2021. godine bio unutar topa 20, na 17. mjestu. Godinu dana kasnije bio je i četvrtfinalist Wimbledona, što mu je najbolji Grand Slam rezultat. S Prižmićem se do sada nije susretao.

Splitski tenisač u sjajnom je nizu od osam uzastopnih pobjeda budući da je u posljednjem nastupu osvojio Challenger u Zagrebu. Protiv Garina će tražiti treće Challenger finale, nakon što je prethodno osvojio i Banja Luku 2023.