Nino Serdarušić došao na korak od glavnog ždrijeba u Sofiji

Foto Frane Hrabrov.

Nino Serdarušić ušao je u kvalifikacije ATP Challengera u Sofiji kao alternativa, a igrao je protiv Stefana Latinovića koji je na isti način došao u turnir. Dvoboj specijalista za parove pripao je hrvatskom tenisaču koji je slavio sa 6:3, 6:3.

Prvi set bio je izjednačen do 2:2, a tada prvi break u meču radi Zagrepčanin. Nakon toga je tu prednost i povećao te je prvu dionicu osvojio sa 6:3.

U drugom setu je Serdarušić gem kasnije napravio break, kod vodstva 3:2, a nakon što je potvrdio break je uspješno zaključio meč rezultatom 6:3, 6:3.

Izborio je tako Hrvat finalno kolo kvalifikacija za Challenger u Sofiji. Za plasman u glavni ždrijeb igrat će protiv pobjednika meča između Sergeja Fomina i Janakija Mileva.