Nick Kyrgios otkazao nastup na US Openu

Podijeli :

xhoo-me.com MediaPunchx via Guliver

Bliži se početak posljednjeg Grand Slama sezone pa ćemo tako u danima koji dolaze često viđati imena koja neće nastupiti na US Openu. Jedno od njih je Nick Kyrgios koji i dalje nije dovoljno spreman za ozbiljan tenis.

Australski tenisač, često nazivan i zločestim dečkom tenisa, trebao je igrati na US Openu, ali nakon otkazivanja mješovitih parova bilo je jasno kako Kyrgios neće biti spreman ni za pojedinačnu konkurenciju.

Tjedan dana prije ždrijeba za turnir došla je potvrda kako 30-godišnji Australac neće nastupiti u New Yorku. Tako će Kyrgios ostati na jednoj ovogodišnjoj pobjedi koja je stigla na Mastersu u Miamiju u ožujku. Tada je bio bolji od Amerikanca Mackenzieja McDonalda.

Kyrgios se već duže vrijeme muči s ozljedama, posebno sa zglobom koji je i operirao. Nekoliko puta najavljivao je mirovinu, a ako se ovako nastavi, vrlo vjerojatno će i ta objava ubrzo doći.