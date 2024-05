Nevjerojatno: Nikada nije igrao na Grand Slamu, a bit će nositelj na RG-u

Podijeli :

AP Photo/Bruna Prado via Guliver Image

Za one koji ne prate pomno tenis, ime Marijana Navonea ne znači mnogo, ali Argentinac je na putu da postane nositelj na Roland Garrosu.

Ne bi to bila posebna vijest da nije nevjerojatnog podatka da Navone još nikada u karijeri nije ni igrao u glavnom ždrijebu nekog od Slamova.

Argentinac ima 23 godine, a počevši od turnira u Rio de Janeiru ima omjer 17-4. Došao je do finala na tri od narednih pet turnira (danas igra finale Challengera u Cagliariju sa Musettijem, finalist u Riju i Bukureštu), bio je na set do finala i u Marakešu, kao i na gem do trijumfa nad Holgerom Runeom u Madridu.

Počeo je godinu kao 125. na svijetu, ispao u prvom kolu kvalifikacija za Australian Open, ali otad je uslijedio meteorski uspon, na omiljenoj mu zemlji, za 178 cm visokog Navonea.

Trenutno je projektiran na 33. mjestu na svijetu, a ako pobijedi Musettija, bit će 31.

Zaista nevjerojatna priča koja će sigurno imati svoj nastavak.