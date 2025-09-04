Netflix kupio prava za teniski spektakl u Saudijskoj Arabiji: Sinner brani naslov

Podijeli :

AP Photo/Yuki Iwamura via Guliver

U 2024. godini odigran je prvi egzibicijski turnir u Saudijskoj Arabiji. Turnir nazvan Six Kings Slam ugostio je zvijezde poput Novaka Đokovića, Rafaela Nadala, Jannika Sinnera, Carlosa Alcaraza, Holgera Runea i Danil Medvjedev. Ove godine su Runea i Medvjedeva zamijenili Jack Draper i Taylor Fritz. Turnir će biti održan od 15. do 18. listopada, a poznato je i gdje će se moći gledati.

Prava na prijenos otkupio je Netflix koji je već jednom prenosio egzibiciju. Bilo je to u Las Vegasu gdje su Nadal i Alcaraz odigrali meč u kojem je slavio mlađi Španjolac s 2-1 u setovima.

Sada će prenositi i Six Kings Slam koji je lani imao nagradni fond od 13 i pol milijuna dolara. Tako će biti i ove godine, a pobjednik će kući odnijeti šest milijuna. Lani je to bio Sinner koji je u finalu bio bolji od Alcaraza.

Format je takav da će dvojica igrača biti slobodna u prvom kolu dok će ostala četvorica igrati jedno pretkolo za polufinale. Prošle godine su slobodni bili Đoković i Nadal, a ove sezone se još ne zna koji će od šestorice biti slobodan. Pretpostavlja se da će to biti dvojica od trojca Sinner, Đoković, Alcaraz.