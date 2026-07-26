Nekadašnji najbolji junior svijeta u Portugalu osvojio prvu ATP titulu

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(AP Photo/Jean-Francois Badias) via Guliver Image

U finalu ATP 250 turnira u portugalskom Estorilu su se za naslov borili Luca van Assche i Alexander Blockx, dvojac koji nikada nije osvojio ATP naslov. Nakon velike borbe na kraju je svoju premijernu titulu osvojio van Assche koji je slavio s 2-1 u setovima.

Prvi set pripao je van Asscheu sa 6:4, a nekadašnji prvi junior svijeta je u drugom setu imao i break prednosti. Međutim, to vodstvo nije iskoristio i Blockx se vratio i na kraju osvojio set sa 6:4.

I u trećem setu je veliku prednost stekao Francuz. Poveo je s 3:0 i to s dvostrukim breakom prednosti, ali Belgijanac nije odustajao. Vratio se do 5:5 da bi tada ponovno izgubio svoj početni udarac i van Assche je uspio zaključiti meč i slaviti sa 6:4, 4:6, 7:5.

Francuz je ovim naslovom skočio na 48. mjesto te će prvi put u karijeri ovaj 22-godišnjak biti među 50 najboljih tenisača svijeta. Što se tiče Blockxa, on će također biti na rankingu karijere te će sljedećeg tjedna okupirati 32. mjesto ATP ljestvice.

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