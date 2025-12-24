Naprasan kraj: Alcarazov trener otkrio zašto je došlo do prekida suradnje

Podijeli :

AP Photo/Thibault Camus via Guliver

Juan Carlos Ferrero otkrio je razloge prekida suradnje s Carlosom Alcarazom, naglasivši kako razlaz nije bio sportske prirode, već rezultat neslaganja oko ugovornih pitanja.

“Sve je upućivalo na to da ćemo nastaviti suradnju. No, na kraju sezone pojavila su se određena neslaganja oko uvjeta za sljedeću godinu. U takvim situacijama svatko gleda što je najbolje za sebe. Nismo se uspjeli dogovoriti i odlučili smo se razići”– rekao je Ferrero, dodavši da bi se neke stvari možda mogle riješiti razgovorom, ali do njega nije došlo.

Istaknuo je kako je želio nastaviti suradnju jer su rezultati i odnos bili iznimno dobri.

” Godina je bila vrlo uspješna, a naš odnos cijelo vrijeme odličan. Nije bilo sukoba. Svi smo u Torinu mislili da ćemo nastaviti zajedno”– objasnio je.

Govoreći o uspomenama, Ferrero je posebno izdvojio razdoblje kada je Alcaraz bio tinejdžer.

“Najljepše razdoblje bilo je od njegove 15. do 18. godine. Putovanja, mali turniri, zajednički rast i ogromna želja za napretkom. Kasnije dolaze veliki turniri i Grand Slamovi, a posebno pamtim posljednji Roland Garros, koji je bio i najteži” – rekao je.

Na pitanje o lošim trenucima bio je jasan.

“Ne mogu izdvojiti ništa negativno. Imao sam sreću raditi s igračem koji je učio nevjerojatnom brzinom. Carlos je imao sve – tehniku, fiziku i mentalnu snagu. Mislim da smo obojica zahvalni što smo se susreli” – zaključio je Ferrero.