Najveća francuska teniska nada sa samo 16 godina izborila svoj prvi ATP turnir

Podijeli :

FedericoPestellini Panoramic via Guliver Image

U posljednjem kolu kvalifikacija za ATP 250 turnir u francuskom Montpellieru srela su se dvojica Francuza. S jedne strane stajao je 24-godišnji Clement Chidekh dok je s druge bio 16-godišnji Moise Kouame, velika nada francuskog tenisa. Nakon velike bitke od tri sata do pobjede je došao 16-godišnjak s 2-1 u setovima.

U prvom setu prvi je do breaka došao Chidekh te je poveo s 4:1. Međutim, do kraja seta osvojio je tek jedan gem što je značilo da je 16-godišnji Kouame sa 7:5 poveo s 1-0 u setovima.

16-godišnji Francuz postao najmlađi osvajač turnira još od Carlosa Alcaraza

I u drugoj dionici igre je Chidekh došao rano do breaka da bi njegov mlađi protivnik ipak okrenuo rezultat. Kod 5:4 je imao i servis za meč koji nije iskoristio pa je kod zaostatka 6:5 spasio tri set-lopte i odveo set u tie-break. Imao je tamo 6-3 i servis, ali nije iskoristio nijednu meč-loptu te je Chidekh s 8-6 odveo meč u set odluke.

Ipak, nije to pokolebalo Kouamea koji je kod 2:1 napravio break, a ovaj put je tu prednost sačuvao do kraja susreta. Tako je sa 7:5, 6:7(6), 6:3 izborio nastup na svom prvom ATP turniru. Inače, mladi Kouame je prije nešto manje od mjesec dana na ITF 25K turniru u Hazebroucku postao najmlađi osvajač ITF turnira još od Carlosa Alcaraza. Turnir je osvojio sa 16 godina i 311 dana dok je Alcaraz 2019. godine imao 16 godina i 84 dana.

Ovim slavljem mladi Kouame je došao do 12. pobjede zaredom. Nakon Hazebroucka osvojio je i turnir u Bressuireu da bi zatim upisao još dvije pobjede u kvalifikacijama Montpelliera.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.