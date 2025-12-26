Nadal: Protiv Đokovića mi je bilo sve teže igrati

Podijeli :

Uspješniji protiv Rogera Federera, manje uspješan protiv Novaka Đokovića. Rafael Nadal je u intervjuu za španjolski AS objasnio u čemu je bila najveća razlika u igranju protiv dvojice najvećih rivala.

“Protiv Federera je sve bilo jasno, osobito na početku. Pritiskao sam njegov bekhend visokim loptama sve dok se ne bi „zaključao“ na toj strani, a onda bih iznenada promijenio na forhend. Bila je to mentalno naporna taktika, ali znao sam da ga forsiranje bekhenda zamara. Nisam uvijek mnogo uživao u takvoj igri, ali sam znao da je korisnija od drugih načina”, objasnio je Španjolac, koji je ovo rivalstvo završio s omjerom 24:16 u pobjedama. Njegova prednost bila je i veća, ali je izgubio sedam od posljednjih osam mečeva.

S Đokovićem je odigrao najviše mečeva u povijesti. Čak 60 puta njih dvojica su se susreli, a Srbin ima dvije pobjede više – 31:29.

“S Đokovićem je bilo mnogo raznovrsnije. Na zemlji sam malo mijenjao igru u odnosu na brže podloge. Na betonu, posljednjih godina, kada fizički više nisam bio toliko snažan, bilo mi je mnogo teže. Da bih imao šanse protiv njega, morao sam biti fizički na vrlo visokoj razini, a to više nisam bio. Morao sam skraćivati poene, a dobiti poen u dva ili tri udarca protiv njega nije lako. Pokušavao sam servirati agresivnije, ali ni to nije funkcioniralo.”

Španjolac objašnjava i da je velika razlika bila u podlozi na kojoj su igrali.

“Na zemlji sam uspijevao pronaći rješenja, a i na travi sam imao određene opcije, iako sam izgubio ono polufinale Wimbledona 2018. Osjećao sam da imam veće šanse na tim podlogama nego na betonu, osobito u svojim posljednjim godinama.”

Brojke to i potvrđuju. Nadal nije pobijedio Đokovića na betonu još od 2013. i finala US Opena. Na travi je posljednji put slavio protiv njega još 2008., u polufinalu Wimbledona.

Prokomentirao je i igru dvojice asova koji su preuzeli štafetu od „velike trojke“ – Carlosa Alcaraza i Jannika Sinnera.

Na pitanje koji mu je po igri sličniji, odgovorio je:

“Ni jedan ni drugi. Potpuno su drukčiji od mene. Carlos je raznovrsniji, više griješi, ali igra i spektakularnije. Nepredvidljiviji je i zabavniji za gledatelje. Jannik je metodičniji, koncentriraniji, njegova je igra jasnije definirana. Vrlo je stabilan i rijetko gubi. Ponekad se čini da je Alcaraz dekoncentriran, ali kada pogledate njegove rezultate…”

