Musetti ‘preživio’ Wawrinku i zadržao nade za plasman na Finalse u Torinu

U drugom kolu ATP 250 turnira u Ateni sreli su se Stanislas Wawrinka i Lorenzo Musetti. Legendarni Švicarac je bio na pragu pobjede koja bi Talijana izbacila iz utrke za Tour Finals u Torinu. No, Musetti je "preživio" servis za meč u tie-breaku drugog seta kada je Wawrinka imao 5-4. Na kraju je Talijan preokretom slavio s 4:6, 7:6(5), 6:4. Tako je zadržao nadu za plasman na završnicu koja će se održati na sjeveru Italije. Trenutačno je deveti na ATP ljestvici za ovu godinu, a kako bi dospio među osam najboljih morat će osvojiti turnir na kojem igra i Novak Đoković. U sljedećem kolu će Musetti igrati protiv petog nositelja Alexandrea Mullera.

