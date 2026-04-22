Murray vjeruje da Đoković može do još jedne Grand Slam titule

AP Photo/Christophe Ena via Guliver

Bivši svjetski broj 1, Andy Murray, podijelio je svoje mišljenje o tome može li Novak Đoković osvojiti 25. Grand Slam titulu.

“Mislim da može. Problem je u tome što u njegovim godinama, ako igrate previše tenisa, riskirate ozljede i da ne budete spremni za Grand Slam turnire. Ali, ako se ne natječete dovoljno često, vaše tijelo neće biti spremno izdržati sedam mečeva u dva tjedna. To je također vrlo fizički zahtjevno“, rekao je Murray, prenosi Sky Sports.

Dodao je da Đoković i dalje ima potencijal osvojiti titulu, posebno s obzirom na njegove rezultate na Australian Openu, gdje je 2025. godine pobijedio Španjolca Carlosa Alcaraza, a ove sezone Talijana Jannika Sinnera.

Đoković (38) drži rekord po broju Grand Slam titula u pojedinačnoj konkurenciji, u muškoj i ženskoj kategoriji zajedno s Margaret Court (24).

