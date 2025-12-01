Murray o Đokoviću: ‘Prvi dan s njim mi je bio sramotan’

Podijeli :

AP Photo/Manish Swarup via Guliver

Bivši svjetski broj jedan Andy Murray bio je gost u The Tennis Podcastu i rekao je da ne žali što je prihvatio ponudu Novaka Đokovića da mu bude trener.

Krajem prošle godine šokantna suradnja postala je stvarnost. Na Australian Openu Đoković je pobijedio Carlosa Alcaraza, ali se ozlijedio i predao Alexanderu Zverevu nakon jednog seta u polufinalu.

Murray je ispričao anegdotu kako je krenula suradnja s Đokovićem.

“Nakon teniskog treninga, njegov fizički trener je rekao: ‘Novak ide na dugo, sporo trčanje u parku, bi li mu se pridružio?’”, prisjetio se Murray.

“Pomislio sam ‘o moj Bože’. Nisam trčao otkako sam imao 25 godina, na terenu jesam, ali nikad kao dio svog treninga. Pomislio sam ‘ovo mi je prvi dan na poslu, ne mogu reći ne, neću to raditi’. Rekao sam ‘da, nema problema”, rekao je u razgovoru za The Tennis Podcast.

Murray je priznao da nije bio u zavidnoj formi.

“Imajte na umu da nisam bio u sjajnoj formi otkako sam završio, malo sam vježbao, ali ne previše. Rekao sam im to, a oni su rekli ‘u redu je, bit će to lagano trčanje’. Trčao je oko 50 minuta u parku, bilo je nekoliko uzbrdica, vrlo sporim tempom. Nakon otprilike četiri ili pet minuta, dobio sam grč u lijevoj potkoljenici”, rekao je. “Pomislio sam ‘o ne’, ali ne mogu ništa reći jer je ovo sramotno. Jako me boljelo. Kad sam završio, rekao sam njegovom timu ‘morate mi pomoći’.”

Najveća briga bila mu je što će Đoković pomisliti.

“Nisam mu želio pokazati da se netko s kim sam se natjecao tako dugo, nakon pet minuta muči na treningu sa mnom. Izdržao sam, ali bio je to prilično sramotan trenutak za mene. Bilo je tako sporo, bilo je sramotno.”

Službeno su se razišli u svibnju.

“Novak je, kao i ja, izazovan karakter. Njegov tenis je iznimno zahtjevan. To sam potpuno očekivao. Kada se osvrnem, drago mi je što sam prihvatio taj posao. To je zaista nevjerojatno iskustvo za mene. Nažalost, dogodila se ozljeda u Australiji, ali gledao sam ga kako igra nestvaran tenis na tom turniru“, započeo je Murray u The Tennis Podcastu i dodao:

“Nakon ozljede sigurno je bilo nekoliko teških mjeseci za njega, ali i za tim i sve nas. Bio sam razočaran. Vjerojatno nismo ostvarili rezultate koje bih volio za njega. Ipak, naučio sam mnogo o tome što zapravo znači biti trener. Kada skočiš izravno ‘u duboku vodu’, u najteži izazov, otkriješ mnogo o sebi – o svojim snagama, slabostima i stvarima na kojima moraš raditi.“

PROČITAJTE I: Preminula talijanska teniska legenda, Nicola Pietrangeli (92) VIDEO / Novak Đoković dijelio trofeje na sprint utrci u Kataru

Škot ističe da je bio potpuno posvećen Novaku kada je odlučio prihvatiti posao.

“Imao sam unaprijed planiran odlazak na skijanje prije nego što sam prihvatio posao i to sam mu objasnio. Ali sjedio sam u 23 sata i gledao snimke njegovih mečeva u Australiji, sređivao ih i slao mu. Ima mnogo stvari koje moraš raditi i pobrinuti se da sve bude kako treba – da rekete budu u redu, da je trening teren rezerviran, da je sparing-partner odgovarajući i da su video-materijali za analizu spremni“, rekao je Murray, pa pojasnio:

“To sam doživljavao kao svoj posao. Novak mi nije rekao: ‘Molim te, ti se bavi mojim reketima i tim stvarima.’ Ja sam to želio raditi, jer tako imaš kontrolu.“

Murray je govorio i o psihološkom pristupu.

“Mislim da je važno da trener donese dobru energiju. Ne želiš da tim izađe potpuno ravnodušan na dan važnog meča, ali ni s previše nervozne energije, jer to igraču – po mom mišljenju – ne treba pred polufinale Grand Slama. Moraš unijeti energiju i malo samopouzdanja, tako da igrač osjeti da vjeruješ u njega. Svjestan sam koliko je to psihološki važno. Ako bih ikada ponovno trenirao, trudio bih se to raditi još bolje“, kaže Murray i dodaje:

“Mislim da je bilo sasvim jasno kako treba igrati protiv Alcaraza. Ali postoji razlika između toga da vidiš strategiju i toga da izađeš na teren i provedeš je onako kako je on to učinio. Po mom mišljenju, vrlo je malo ljudi na svijetu koji to mogu. Možeš igraču koji je 50. na svijetu dati najbolju strategiju protiv Alcaraza, ali će ovaj i dalje vjerojatno izgubiti meč. A Novak je toliko dobar da može provesti strategiju savršeno, jer je jednostavno toliko kvalitetan.“

Đoković se podigao u ostatku godine, odigrao još tri polufinala Grand Slama i osvojio dva naslova, pa je godinu završio kao četvrti tenisač svijeta.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.