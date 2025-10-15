Monfils objavio da zbog ozljede ranije završava sezonu

Podijeli :

xPhilxHutchinsonx via Guliver

Franuski tenisač 39-godišnji Gaël Monfils, koji se još nije u potpunosti oporavio od ozljede gležnja zadobivene sredinom rujna, u utorak je na svom Twitch kanalu objavio da završava sezonu, iako i dalje ističe da će 2026. biti njegova posljednja sezona na Touru.

Francuski veteran, 65. na ATP ljestvici, odustao je u prvom kolu ATP 250 turnira u Chengduu u Kini 18. rujna, nakon što je ozlijedio desni gležanj. Taj turnir je za njega bio povratak na teren nakon poraza u prvom kolu US Opena krajem kolovoza.

Monfils je nakon toga 1. listopada objavio da će 2026. biti njegova “posljednja godina kao profesionalnog tenisača”. U utorak navečer je na Twitchu naglasio da bi “jako volio završiti karijeru u La Défense Areni sljedeće godine”, na Paris Mastersu 1000.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.