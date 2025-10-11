Monegažanin pobjedom nad Đokovićem zaradio više nego u cijeloj karijeri

Tenisač iz Monaka, 204. na ATP ljestvici, u polufinalu je pobijedio Novaka Đokovića 6:3, 6:4.

VIDEO / Đoković izgubio ključni poen pa ironičnim pljeskom prozvao trenere: ‘Bravo, momci!’ VIDEO / Kvalifikant i 204. tenisač svijeta izbacio ozlijeđenog Đokovića u polufinalu Šangaja!

Đoković se kroz meč mučio s ozljedom leđa, nekoliko puta zatražio medicinski time-out i masažu te popio tablete protiv bolova, no nije mogao parirati raspoloženom Vacherotu.

Dosad je Vacherot na turnirima zaradio 594.077 dolara, no plasman u finale Mastersa nadmašuje njegovu dosadašnju ukupnu zaradu. Za finale mu pripada nagrada od 597.890 dolara, a rang-listi će skočiti s 204. na 58. mjesto.

U slučaju pobjede, osvojio bi 1,12 milijuna dolara i dodatno poboljšao plasman na ATP ljestvici.

