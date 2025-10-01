Mladi Splićanin pobijedio Srbina i upisao najveću pobjedu karijere

Podijeli :

RobertaxCorradin IPAxSport via Guliver

Hrvatski tenisač Luka Mikrut plasirao se u četvrtfinale ATP Challenger turnira u portugalskoj Bragi nakon uvjerljive 6:3, 6:3 pobjede protiv srpskog tenisača Dušana Lajovića.

Mikrut je time najveću pobjedu u svojoj karijeri gledajući ranking. Lajović je trenutačno 125. tenisač na svijetu, ali je prije šest godina bio 23. na ATP ljestvici. Dosadašnja najveća pobjeda Mikruta bila je protiv mladog Norvežanina Nicolaija Budkova Kjaera koji je, kad ga je Splićanin pobijedio, bio 158. tenisač na svijetu.

Sredinom prvog seta počeo je Mikrutov niz od pet osvojenih gemova. Dobio je prvi set sa 6:3 i u drugoj dionici stekao prednost od 2:0. Premda je u drugom setu Lajović došao do 3:3 ponovno je Mikrut imao pravi završni nalet te je i tada dobio tri gema u nizu za potvrdu značajne pobjede.

Mikrut će u četvrtfinalu igrati protiv pobjednika meča u kojem se sastaju Indijac Sumit Nagal i drugi nositelj Španjolac Roberto Carballes Baena.