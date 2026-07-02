Mladi Španjolac uz bok Nadalu i Alcarazu, Swiatek i Zverev dominantni

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AP Photo/Kirsty Wigglesworth via Guliver

Braniteljica prošlogodišnjeg naslova u Wimbledonu, Poljakinja Iga Swiatek (WTA - 3.), u dvoboju bivših "brojeva 1" svladala je Čehinju Karolinu Pliškovu (WTA - 73.) sa 6-1, 6-3 i time došla do devete uzastopne pobjede u All England Clubu.

Šesterostruku Grand Slam pobjednicu na putu prema osmini finala čeka Filipinka Alexandra Eala (WTA – 32.) koja je s 3-6, 6-2, 6-0 nadigrala Australku Mayu Joint (WTA – 87.) u drugom kolu.

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Do trećeg kola je u turniru tenisača stigao Španjolac Rafael Jodar (ATP – 23.) koji je u nastavku dvoboja prekinutog sinoć napravio preokret te pobijedio sunarodnjaka Pabla Carreno-Bustu (ATP – 71.) s 3-6, 6-3, 1-6, 6-3, 6-4.

Carreno-Busta je u srijedu navečer imao vodstvo od 2-1 u setovima i bio na dobrom putu uzvratiti 19-godišnjem sunarodnjaku za poraz koji mu je nanio na ovogodišnjem Roland Garrosu, kad je propustio prednost od 2-0 u setovima. No, baš kao i u Parizu, Jodar je preokretom došao do pobjede i u svom debiju na Wimbledonu stigao do trećeg kola. Od španjolskih tenisača, to su u Open eri, prije nego što su proslavili 20. rođendan, uspjeli napraviti samo Rafael Nadal i Carlos Alcaraz.

Jodar će za plasman u osminu finala igrati protiv japanskog kvalifikanta Shintara Mochizukija (ATP – 151.).

Svoj je pobjednički niz na Grand Slam turnirima u četvrtak nastavio osvajač Roland Garrosa Alexander Zverev. Najbolji njemački tenisač je u tri seta bio bolji od Francuza Valentina Royera, a za plasman u osminu finala će igrati protiv Amerikanca Marcosa Girona.

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