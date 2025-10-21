Mladi Osječanin porazio neugodnog Bjelokošćanina za prolaz u drugo kolo Hamburga

Podijeli :

Foto: Mario Ćužić / HTS

U prvom kolu ATP Challengera u njemačkom Hamburgu Matej Dodig je upisao pobjedu. Mladi Osječanin igrao je protiv neugodnog ljevaka Eliakima Coulibalyja koji ne dolazi iz teniske zemlje. Tenisač iz Obale Bjelokosti redovno ispisuje povijest svoje zemlje, ali za Dodiga nije imao rješenje te je Osječanin slavio s 2-0 u setovima.

Coulibaly je ove godine već osvojio turnir na tvrdoj podlozi pa je to za Dodiga bio zahtjevan protivnik u prvom kolu. Ipak, Osječanin je dobro krenuo u meč, a tu igru je naplatio u sedmom gemu kada stiže do breaka. Njega ne potvrđuje, ali ubrzo stiže do novoga koji mu donosi servis za set. Ovaj put je Dodig bio siguran te je sa 6:4 osvojip prvu dionicu.

Drugi set je Osječanin otvorio s breakom, a tu prednost je rutinski čuvao do kraja. Štoviše, tu prednost je Dodig i povećao do kraja te je sa 6:4, 6:3 izborio drugo kolo Hamburga.

Tamo će Dodig igrati s talentiranim Nijemcem. Riječ je o Jamieju Mackenzieju, 17-godišnjaku koji je rođen u dalekom Novom Zelandu. Osim prolaska u drugo kolo, Dodigu ova pobjeda donosi i važne bodove u borbi za kvalifikacije Australian Opena, ali i za nastup na NextGen Finalsu.

Riječ je o turniru namijenjenom za 20-godišnjake i mlađe koji će u Jeddahu okupitit osmoricu najbolje rangiranih igrača iz te kategorije. Mladi Osječanin trenutačno se nalazi na 18. mjestu, a u slučaju naslova u Hamburgu mogao bi skočiti na 10. mjesto. Na tom turniru gotovo sigurno mjesto ima Dino Prižmić koji je trenutačno četvrti s 487 bodova.

Prošle godine je turnir osvojio Joao Fonseca sa svim pobjedama. Kao i inače, to natjecanje gledat ćete na kanalima Sport Kluba.