Mladi Osječanin odlično otvorio turnir s mnoštvom Hrvata

Foto: Mario Ćužić / HTS

U prvom kolu kvalifikacija za ATP Challenger 125 turnir u finskom Helsinkiju Matej Dodig je upisao tešku pobjedu. Njegov protivnik bio je 396. tenisač svijeta Alexandr Binda kojega je porazio s 2-0 u setovima.

Iako na semaforu piše 2-0 u setovima, Dodig je pobjedu ostvario znatno teže od očekivanog. U prvom setu je čak dva puta imao break zaostatka te je morao spašavati servis za set Binde. U tome je uspio te je u tie-breaku uspio slaviti sa 7-5.

U drugom setu je Osječanin rano došao do breaka te je do kraja sačuvao prednost i upisao pobjedu 7:6(5), 6:4.

Plasirao se tako u drugo kolo kvalifikacija gdje će igrati protiv Nijemca srpskih korijena Marka Topa.

Na ovom turniru u Helsinkiju igraju još trojica Hrvata. Prvi nositelj je Marin Čilić, osmi nositelj je Luka Mikrut dok je u glavni turnir kao alternativa ušao i Borna Gojo. Trebao je igrati i Dino Prižmić, no on je otkazao turnir.