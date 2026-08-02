Mladi Osječanin na jakom Challengeru u Njemačkoj stigao na korak od glavnog ždrijeba

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Hrvatski teniski savez / Frane Hrabrov

Mladi hrvatski tenisač Matej Dodig, koji bi ubrzo trebao započeti svoju koledž karijeru, je u nedjelju započeo svoj put na ATP Challengeru u njemačkom Hagenu. U prvom kolu kvalifikacija Osječanin je s 2-0 u setovima bio bolji od 850. tenisača svijeta Jannika Opitza.

Nije najbolje 21-godišnji Osječanin krenuo u susret te je već u prvom gemu izgubio svoj početni udarac. Tu prednost je njemački suparnik čuvao tek do 2:1 kada se Dodig vraća u set. Međutim, Opitz je kod 2:2 ponovno napravio break te je ovaj put nešto duže bio u vodstvu.

Kod 5:4 je Nijemac imao servis za set i 30-0, no tada se Dodig probudio i vratio break. Na kraju je set odlučen u tie-breaku gdje je Osječanin bio bolji s 9-7 nakon spašene set-lopte (5-6).

U drugom setu Dodig je počeo pokazivati bolji tenis te je dva puta oduzeo servis Opitzu. Svoj početni udarac nije gubio što je značilo da je sa 7:6(7), 6:2 izborio drugo kolo kvalifikacija za Challenger iz serije 100.

Za prolazak u glavni ždrijeb Dodig će igrati protiv boljeg iz meča između Oleksija Krutiha i Luciana Emanuela Ambrogija.