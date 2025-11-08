Mladi Amerikanac u ludom finalu Metza došao do prve ATP titule

Podijeli :

U finalu ATP 250 turnira u Metzu srela su se dva ljevoruka tenisača Cameron Norrie i Learner Tien, a pobjedu između britanskog i američkog ljevaka odnio je američki. Tien je s 2-1 u setovima osvojio svoj prvi ATP turnir u karijeri.

Prvi set pripao je Tienu sa 6:3 da bi Norrie uzvratio u drugom setu istim rezultatom. Amerikanca taj drugi set nije pokolebao te je u trećem setu odjurio na 3:0. Međutim, kod 4:1 nije iskoristio dvije break lopte i od tog trenutka se Norrie vratio u susret. Smanjio je na 4:3, a onda je na svom početnom udarcu izjednačio na 4:4.

Set je na kraju otišao u tie-break gdje je nevjerojatan preokret napravio Tien. Gubio je s 5-1 da bi potom došao do pobjede 8-6. Tako je osvojio svoju prvu ATP titulu te je postao drugi najmlađi osvajač Metza u povijesti. Jedini mlađi od njega bio je Novak Đoković 2006. godine.

