Minimalan pomak za Čilića i Goju, a jedan Hrvat doživio skok od 10 mjesta na ATP listi

NOUSHAD via Guliver Images

Hrvatski tenisač Marin Čilić napredovao je jedno mjesto na najnoviijoj ATP ljestvici koja je objavljena u ponedjeljak i sada zauzima 59. poziciju.

Borna Ćorić je pao jedno mjesto, na 109. poziciju, a Dino Prižmić pa je za dva mjesta, na 121. poziciju. Borna Gojo se popeo sa 221. mjesta na 220., a Luka Mikrut sa 256. na 246. poziciju na ATP ljestvici.

Nakon tjedna u kojem su igrani Davis Cup susreti nije bilo promjena među vodećima. Prvi je Španjolac Carlos Alcaraz, drugi je Talijan Jannik Sinner, a treći je Nijemac Alexander Zverev.

ATP ljestvica 15. rujan:

1.(1) Carlos Alcaraz (Šap) 11.540

2.(2) Jannik Sinner (Ita) 10.780

3.(3) Alexander Zverev (Njem) 5.930

4.(4) Novak Đoković (Srb) 4.830

5.(5) Taylor Fritz (SAD) 4.675

6.(6) Ben Shelton (SAD) 4.280

7.(7) Jack Draper (VBr) 3.690

8.(8) Alex De Minaur (Aus) 3.545

9.(9) Lorenzo Musetti (Ita) 3.505

10.(10) Karen Hačanov (Rus) 3.280

…

59.(60) MARIN ČILIĆ (HRV) 914

108.(107) BORNA ĆORIĆ (HRV)595

121.(119) DINO PRIŽMIĆ (HRV) 536

220.(221) BORNA GOJO (HRV) 250

246.(256) LUKA MIKRUT (HRV) 232