Minimalan napredak hrvatskih tenisača, Čilić na 85. mjestu

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić napredovao je jedno mjesto na najnovijoj ATP ljestvici koja je objavljena u ponedjeljak i sada je 85. tenisač svijeta.
Dino Prižmić je ostao na prošlotjednoj 98. poziciji, a napredak od jednog mjesta upisao je Borna Gojo koji sada zauzima 163. poziciju. Luka Mikrut je pao dva mjesta, na 180. poziciju, a Matej Dodig se popeo jedno mjesto, na 257. poziciju.
Među vodećima je došlo do nekih promjena. Prvi je i dalje Talijan Jannik Sinner, no na drugo se mjesto s trećeg popeo Španjolac Carlos Alcaraz, dok je Nijemac Alexander Zverev pao s drugog na treće mjesto.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!