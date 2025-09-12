Mili Poljičak lako do polufinala Challengera u Rumunjskoj!

Hrvatski tenisač Mili Poljičak u četvrtfinalu ATP Challengera u rumunjskom Targu Muresu slavio je protiv domaćeg tenisača Cezara Cretua (426. na ATP listi) s 6-3, 6-2.
Poljičak, 21-godišnji Splićanin, je tijekom susreta zabio dva asa uz 53 posto prvog servisa, a iskoristio je pet od sedam break-lopti.
Za svoj prvi finale na ATP Challengerima u ovoj godini, Mili će igrati protiv pobjednika dvoboja Britanca Clarkea i Talijana Picchione.
