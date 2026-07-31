Mili Poljičak izborio finale parova u San Marinu

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Foto: HTS / Frane Hrabrov

Savršeni tjedan za Milija Poljička u San Marinu se nastavlja. Nakon što je iz kvalifikacija došao do polufinala pojedinačne konkurencije Challengera iz serije, u istom danu je izborio i finale parova.

Splićanin na ovom turniru igra sa Srbinom Stefanom Latinovićem s kojim je lani osvojio ITF 25k turnir u Portugalu. Bio im je to i jedini zajednički turnir te su i dalje bez poraza u sedam odigranih mečeva.

Hrvatsko-srpska kombinacija u San Marinu nije izgubila nijedan set, a posebno dojmljiva je bila pobjeda protiv Sandera Arendsa i Davida Pela, dvojca iz TOP 60 u konkurenciji parova.

Nakon toga su porazili Filipa Dudu i Michaela Vrbenskog da bi u polufinalu bili bolji Piotra Matuszewskog i Filipa Pieczonke. 22-godišnjem Splićaninu će to biti 37. finale u mladoj karijeri.

U finalu će Poljičak i Latinović igrati protiv francuskog dvojca Luce Sancheza i Arthura Reymonda. U polufinalu pojedinačne konkurencije Poljičak će igrati protiv Juana Pabla Varillasa, Peruanca koji je također do polufinala stigao kroz kvalifikacije.