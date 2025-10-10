Mikrut u životnoj formi, u subotu igra za novo Challenger finale

Podijeli :

JustPictures.ch Roberta Corradin jp-en-RoCo-R13C5266 via Guliver Images

Mladi hrvatski tenisač Luka Mikrut nastavlja igrati u životnoj formi. Sada se plasirao u novo polufinale na Challengeru.

Luka Mikrut plasirao se u polufinale Challengera u Valenciji na zemlji iz kategorije 125 nakon što je u petak porazio Christopha Negritua iz Njemačke 4:6, 7:6 (4), 6:4 za dva sata i 34 minute igre.

Dvadesetjednogodišnjem Splićaninu to je četvrto Challenger polufinale godine i treće uzastopno. Prethodno je prošlog tjedna osvojio Challenger u Bragi, prije toga je ispao u polufinalu u Švicarskoj te osvojio još jedan Challenger u Comu ovog ljeta.

Ulaskom u polufinale Mikrut si je osigurao novi najbolji plasman karijere. S 239. mjesta skočit će na najmanje 167. Ako uđe u finale Valencije, napredovat će još osam mjesta, a ako uzme titulu bit će 148. Već je i prije ovog turnira osigurao kvalifikacije Australian Opena u siječnju sljedeće godine.

Mikrut će u subotu u polufinalu igrati protiv boljeg iz dvoboja iskusnih zemljaša Marca Trungellitija iz Argentine i Carlos Tabernera iz Španjolske.