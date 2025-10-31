Mikrut odigrao najduži meč karijere, ali ipak izgubio u četvrtfinalu Challengera

Podijeli :

RobertaxCorradin IPAxSport via Guliver

Luka Mikrut nije se uspio plasirati u polufinale ATP Challengera koji se igra u tuniškom Monastiru. Splićanin je u četvrtfinalu izgubio 2-1 u setovima od Alejandra Mora Canasa nako više od tri sata igre.

Prvi set pripao je Španjolcu sa 7:6(8) da bi Mikrut u drugom setu uzvratio na isti način. Činilo se da će Splićanin slomiti Canasa kad je napravio rani break u setu odluke, no nije uspio zadržati prednost te je na kraju izgubio sa 7:6(8), 6:7(3), 6:4.

Bio je ovo treći međusobni ogled Mikruta i Canas i tek prvi poraz Splićanina. Ovaj meč ujedno je bio i njihov najduži, ali i najduži Mikrutov u cijeloj karijeru. Tenisači su na terenu proveli 3 sata i 27 minuta te je tako Splićanin srušio rekord iz veljače kad je protiv Christopha Negritua na terenu proveo 3 sata i 18 minuta.

Mikrut sljedećeg tjedna igra na ATP Challengeru u Helsinkiju gdje bi mu se trebali pridružiti Matej Dodig, Dino Prižmić, Marin Čilić te Borna Gojo koji čeka nekoliko odustajanja za ulazak u turnir.