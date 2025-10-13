Mikrut doživio veliki skok na ATP listi, a Monegažanin napredovao čak 164 mjesta!

Podijeli :

JustPictures.ch Roberta Corradin jp-en-RoCo-R13C5266 via Guliver Images

Najbolji hrvatski tenisači Marin Čilić i Borna Ćorić napredovali su za dva, odnosno tri mjesta na novoj ATP ljestvici, dok je Luka Mikrut napravio skok od čak 80 mjesta.

Čilić je trenutačno 92. tenisač svijeta što je napredak za dvije pozicije u odnosu na posljednju ljestvicu. Ćorić je napravio tri koraka naprijed i sada je 107., dok je Dino Prizmić nazadovao za tri mjesta, na 120. poziciju.

Luka Mikrut je plasmanom u finale challengera u Valenciji skočio za čak 80 mjesta i sada je 159. tenisač svijeta.

Na vrhu nije bilo većih promjena. Španjolac Carlos Alcaraz i dalje vodi s više od 1.000 bodova prednosti ispred Talijana Jannika Sinnera. Treći je Nijemac Alexander Zverev, a četvrti Amerikanac Taylor Fritz.

Senzacionalni pobjednik Mastersa u Šangaju Monegažanin Valentin Vacherot skočio je za 164 mjesta na ljestvici i sada je 40. igrač svijeta.

ATP ljestvica 813. listopada)

1. (1) Carlos Alcaraz (Špa) 11.340 bodova

2. (2) Jannik Sinner (Ita) 10.000

3. (3) Alexander Zverev (Njem) 5.930

4. (4) Taylor Fritz (SAD) 4.645

5. (5) Novak Đoković (Srb) 4.580

6. (6) Ben Shelton (SAD) 4.100

7. (7) Alex De Minaur (Aus) 3.935

8. (9) Lorenzo Musetti (Ita) 3.645

9. (8) Jack Draper (VB) 3.590

10. (10) Karen Hačanov (Rus) 3.190

92. (94) MARIN ČILIĆ (HRV) 684

107. (110) BORNA ĆORIĆ (HRV) 582

120. (117) DINO PRIZMIĆ (HRV) 536

159. (239) LUKA MIKRUT (HRV) 368

224. (225) BORNA GOJO (HRV) 249

257. (278) MATEJ DODIG (HRV) 214…