Mektić nakon naslova na Floridi ispao u prvom kolu turnira u Meksiku

Nikola Mektić i Austin Krajicek su prošlog tjedna osvojili ATP 250 turnir u Delray Beachu na Floridi pa su se potom uputili u Acapulco u Meksiku. Tamo su u prvom kolu igrali protiv dvojice mladih igrača Rafaela Jodara i Rodriga Pacheca Mendeza od kojih su izgubili s 2-1 u setovima.

Mektić i Krajicek su prvi set osvojili sa sigurnih 6:3 da bi u drugom setu znatno više prijetili na returnu. Već u prvom gemu imali tri break prilike da bi isto ponovili i u sedmom gemu seta. No, nijednu od tih prilika nisu iskoristili i Jodar i Pacheco Mendez su to kaznili breakom kod vodstva 4:3.

Nakon toga su sigurno odservirali za set i odlazak u treću dionicu igre koja se igra do 10 osvojenih poena.

Ranu prednost su tamo ostvarili Španjolac i Meksikanac te su poveli s 5:0. Uspjeli su se Mektić i Krajicek primaknuti na 6:4, ali su svejedno na kraju upisali poraz s 3:6, 6:3, 10:6 u prvom kolu ATP 500 turnira u meksičkom Acapulcu.

