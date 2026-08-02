Mektić i Krajicek izgubili u finalu Washingtona

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Nikola Mektić i Austin Krajicek nisu u nedjelju uspjeli doći do naslova na ATP 500 turniru u Washingtonu. Bolji od njih u finalu bili su Britanci Julian Cash i Lloyd Glasspool s 2-0 u setovima.

Prvi break u meču vidjeli smo kod vodstva 3:2 za Casha i Glasspoola, a Mektić i Krajicek mogli su se vratiti već u sljedećem gemu. Imali su tri vezane break prilike, no nijednu nisu iskoristili te su Britanci sa 6:3 na kraju osvojili prvi set.

Drugi set nije dobro krenuo za hrvatsko-američku kombinaciju jer su već u drugom gemu izgubili svoj početni udarac. Na terenu u glavnom gradu SAD-a igralo se do 3:1 kada su igrači otišli u svlačionicu zbog kiše. Ni nakon prekida se ništa nije promijenilo te su Cash i Glasspool sigurno sačuvali prednost do kraja meča i na kraju su upisali pobjedu od 6:3, 6:4.

Unatoč porazu u finalu Washingtona, Mektić je skočio jednu poziciju na ATP ljestvici te će od ponedjeljka biti 17. igrač svijeta. Što se tiče Krajiceka, njega čeka skok od devet pozicija i on će sljedećeg tjedna biti na 37. mjestu.

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