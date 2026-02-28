Medvedev ‘nikad lakše’ do titule, ovo mu se dogodilo prvi put u karijeri!

Podijeli :

Juergen Hasenkopf via Guliver

Daniil Medvedev osvojio je naslov na Dubai Duty Free Tennis Championship turniru u subotu nakon što je Tallon Griekspoor odustao uoči njihova finala zbog ozljede lijeve stražnje lože.

Griekspoor je zadobio ozljedu tijekom polufinala u slavlju nad Andrejem Rubljovom u petak. Nezgodno je doskočio nakon servisa i, iako je meč priveo kraju pobjedom u dva seta, nije se uspio oporaviti na vrijeme za finale, što je rezultiralo predajom bez borbe.

Ovo je Medvedevu 23. naslov na ATP Touru (21. na tvrdoj podlozi) i drugi u sezoni 2026., nakon što je u siječnju slavio u Brisbaneu. Ujedno mu je to prvi put da je isti turnir osvojio dvaput, budući da je u Dubaiju prethodno slavio 2023. Dosad nije uspio dvaput osvojiti isti turnir.

