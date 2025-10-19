Medvedev nadigrao Mouteta za prvi naslov nakon dvije godine čekanja!

Podijeli :

AP Photo/Andy Wong via Guliver

Ruski tenisač Danil Medvedev osvojio je ATP 250 turnir u kazahstanskom Almatiju, u finalnom je susretu nadigrao Francuza Corentina Mouteta sa 7-5, 4-6, 6-3.

Medvedev je time osvojio 21. ATP turnir u karijeri, ali i prvi nakon što je u proljeće 2023. godine slavio na Masters 1000 turniru u Rimu. Moutet je bio blizu slavlja, ali će i dalje pričekati na premijerni ATP trofej. Ovo mu je bio treći finalni dvoboj, ali i treći poraz.

U prvom setu 26-godišnji francuski tenisač je propustio šansu doći do početne prednosti jer nije iskoristio prednost 4-2, već je do kraja prve dionice uhvatio još samo jedan gem. Uzvratio je Moutet u drugom setu, ali je sama završnica meča pripala 29-godišnjem Rusu. Od 3-3 je Medvedev nanizao tri gema i time proslavio ukupnu pobjedu u Kazahstanu.