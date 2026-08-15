Matej Dodig poražen u polufinalu Hamburga

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Hrvatski teniski savez / Frane Hrabrov

Hrvatski tenisač Matej Dodig nije uspio izboriti finale ATP Challengera u Hamburgu. Bolji od njega je s 2-0 u setovima bio njemački tenisač Marvin Moller.

Iako je mladi Osječanin bio najbolje rangirani tenisač koji je ostao u turniru, nije to uspio iskoristiti za finale na Challengeru u Njemačkoj.

U prvom setu Moller je rano odjurio na 4:1 uz dvostruki break prednosti te je to iskoristio za osvajanje prve dionice igre sa 6:2.

Drugi set donio je izjednačenije stanje na terenu te je sve do 4:4 Dodig držao priključak. Tada 27-godišnji Nijemac stiže do breaka i servisa za meč. To je 319. tenisač svijeta i iskoristio te je sa 6:2, 6:4 izborio finale s kvalifikantom Janom Kumstatom.

Unatoč porazu, Dodig će na ATP ljestvici skočiti šest pozicija te će biti 245. tenisač svijeta na idućem osvježavanju ATP rankinga. Njegov ranking karijere je još uvijek daleko s obzirom na to da je ove godine bio 199. igrač svijeta.